La Timent Run a Latisana questo fine settimana.

Ore di vigilia per la quarta edizione della Timent Run 10K, gara sui 10 chilometri che domenica 28 maggio si svilupperà lungo il corso del Tagliamento, unendo idealmente i centri di Latisana e Ronchis, nella Bassa Friulana, non lontano da Lignano Sabbiadoro.

Il via sarà dato alle 9.30 da via Rocca, a Latisana, poi la gara organizzata dall’Athletic Club Apicilia si svilupperà su un tracciato – omologato dalla Federazione italiana di atletica leggera – divertente e scorrevole, con il Tagliamento a tracciare per lunghi tratti la rotta dei podisti. Oltre duecento gli iscritti.

Tra gli ospiti, Venanzio Ortis, l’indimenticato campione carnico, oro nei 5000 metri e argento nei 10.000 metri agli Europei di Praga 1978, e Silvia Furlani, la 63enne runner friulana, da 30 anni affetta da sclerosi multipla, che porta nelle gare di ogni parte d’Italia il suo messaggio di forza, ottimismo e resistenza alla malattia.

L’edizione 2023 della Timent Run 10K coinciderà con la seconda edizione del Trofeo Dino Selva, a ricordo di un cittadino di Ronchis particolarmente appassionato di podismo, tanto da essersi cimentato in diversi eventi a livello nazionale. Non solo: Timent Run 10 K sarà anche solidarietà, con l’obiettivo di promuovere la donazione di sangue. Una targa ricordo, offerta dalla sezione AVIS di Latisana e dalla AFDS Sezione di Ronchis, accompagnata dallo slogan “Donare con un sorriso”, premierà così i vincitori (uomo e donna) della categoria seniores (23/34 anni).

Al di là dell’agonismo, la Timent Run è il momento più atteso di un intero fine settimana dedicato allo sport all’aria aperta. Già nel pomeriggio di oggi, sabato 27 maggio, ci saranno la Timent Kids Run, dedicata a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni sulla distanza di 1,7 km, e la Timent Run Family, prova aperta a tutti su un percorso di 5 km.

Seguirà lo Street Workout Timent Green, un evento per gli amanti del fitness che potranno svolgere attività fisica all’aperto abbinata alla musica, attraverso l’utilizzo di cuffie wireless, diretti dalla voce di un coach. Il gruppo Hero Events vivacizzerà ulteriormente il pomeriggio con animazione e intrattenimento musicale. E, a conclusione della giornata, per tutti i partecipanti è previsto il Pasta Party in omaggio.