Il Friuli non abbandona l’Emilia Romagna, inviati nuovi aiuti agli alluvionati

Nuovi aiuti in supporto degli alluvionati.

L’Emilia Romagna chiama e il Friuli Venezia Giulia risponde: oggi, infatti, sono stati inviati nuovi aiuti e mezzi per supportare gli alluvionati dell’area di Forlì.

“Un ulteriore nuovo sforzo è stato richiesto alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia per aiutare le popolazioni martoriate dalla calamità in Emilia-Romagna – ha commentato l’assessore regionale con delega alla Protezione Civile del Fvg, Riccardo Riccardi -. Abbiamo risposto subito con una partenza di nuovi mezzi, volontari e funzionari, per dare supporto alle comunità in ginocchio ormai. La Pc Fvg è presente in quelle terre devastate ormai da più di dieci giorni”.

Proprio ieri, tra l’altro, Riccardi assieme al governatore Fedriga ha incontrato in Romagna gli uomini della Protezione Civile regionale impiegati a supporto delle popolazioni alluvionate, in particolare a Forlì e Predappio.

“Nel primissimo pomeriggio di oggi – ha spiegato Riccardi – sono partiti altri mezzi dalla sede di Palmanova: trasporteranno a Forlì altre strumentazioni e macchinari utili per portare avanti le operazioni di messa in sicurezza delle abitazioni e del territorio”. Nel dettaglio, sono state caricate motopompe e un escavatore. Sono un centinaio, a oggi, i volontari di Protezione

civile del Friuli Venezia Giulia impiegati in Emilia-Romagna. Operano nell’emergenza sia con sopralluoghi per frane e colate, sia per liberazione di scantinati dall’acqua che per la messa in

sicurezza del patrimonio librario di volumi patrimonio culturale della biblioteca vescovile di Forlì.