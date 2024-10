Tutto pronto per la Fiera di San Martino, la più longeva del territorio: il programma

Latisana si prepara alla Fiera di San Martino.

Fiera mercato , pesca di beneficenza, Luna Park, mercatino hobbysti, ma soprattutto chioschi enogastronomici con tutte le chicche del nostro territorio: la città di Latisana si prepara ad accogliere e allestire la festa più longeva del territorio, la fiera di San Martino.

Realizzata grazie al comune di Latisana e con la preziosa collaborazione della Pro- Latisana, San Martino racchiude un po’ tutte le manifestazioni tenutesi durante l’anno e fa il bilancio dei risultati. “Doveroso e meritevole il ringraziamento per la riuscita di tutte le manifestazioni, che fino ad oggi abbiamo realizzato nel nostro prezioso territorio, va indubbiamente a tutte le persone che, con la loro presenza, hanno dato una risposta positiva” tiene a precisare Claudio Serafini, consigliere con delega agli eventi per il comune di Latisana.

“Anche quest’anno – prosegue Serafini – il nostro obiettivo è quello di creare una manifestazione nella quale possano sentirsi integrati tutti i cittadini, dai più piccoli, ai più grandi”. Diverse infatti, anche quest’ anno, le occasioni nelle quali non solo i cittadini ma anche tutte le migliaia di persone che affollano la zona in occasione di San Martino, si potranno divertire, passando dei bei momenti in linea con le proprie inclinazioni.

L’inaugurazione della manifestazione avverrà venerdì 8 novembre, con l’apertura dei chioschi enogastronomici in piazza indipendenza, la sempre attuale pesca di beneficenza presso l’oratorio “P.G. Frassati” già operativa da sabato 2 novembre, il via alle giostre del Luna Park in Piazza Matteotti.

A fare da sfondo, ma non per questo in seconda linea, tante, tantissime iniziative, come, ad esempio, le “Ore del racconto” presso il centro polifunzionale, in cui verranno narrate delle storie che coinvolgeranno i bambini dai 3 ai 6 anni, l’ incontro di lunedì 4 novembre con la protezione civile di Latisana, la celebrazione di domenica 3 novembre dell’Unità nazionale e delle Forze Armate.

Venerdì 8 novembre inoltre, un’importante iniziativa dedicata alla salute “10 mila passi di salute con le comunità attive” presso la sala conferenze. Sabato 9 e domenica 10 saranno interamente dedicate ai festeggiamenti, con l’integrazione degli hobbysti che avranno la possibilità di confrontarsi ed esporre i loro oggetti rari e spesso introvabili.

Domenica, inoltre, avverrà la premiazione del concorso “Un disegno per San Martino” con esposizione dei disegni realizzati dagli alunni delle classi prime della scuola secondaria di 1 grado di Latisana. Questa solo una parte dell’intero programma, che si troverà sia nelle brochure sia nel sito ufficiale del comune di Latisana.