Fedriga premiato negli Usa per l’impegno nelle relazioni internazionali

Fedriga premiato a New York.

Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ieri sera a New York è stato premiato, assieme al ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares Bueno, della Foreign Policy Association medal, riconoscimento assegnato dalla Foreign Policy Association a personalità che si sono distinte in particolare per l’impegno profuso nel rafforzamento delle relazioni internazionali.

La Fpa è un’importante organizzazione senza scopo di lucro statunitense, tra i più antichi e accreditati think tank, fondata nel 1918 e dedicata a ispirare il pubblico americano a conoscere meglio il mondo della politica estera. Ricevendo il riconoscimento, consegnato nel corso della Fpa Statesman Dinner 2024, Fedriga ha ringraziato “la Foreign Policy Association per aver pensato alla mia persona, ma prima ancora, e soprattutto, per l’attività che da anni svolge, con dedizione e responsabilità, specie in questo momento delicato dal punto di vista geopolitico e internazionale”.

“Sono particolarmente orgoglioso di questo riconoscimento perché credo fortemente nella necessità di rinsaldare i legami tra le democrazie occidentali non solo dal punto di vista economico ma anche culturale e sociale – ha detto Fedriga -. Ritengo che questo percorso sia possibile certamente con l’impegno imprescindibile delle diplomazie ufficiali dei singoli paesi ma anche grazie al supporto di quelle diplomazie ‘parallele’ che si fondano sui rapporti politici, culturali e prima ancora umani delle singole persone”.

“La scelta compiuta in passato di affidare a paesi terzi, che poco hanno a cha fare con le democrazie e i valori della civiltà occidentale, interi pezzi di filiere produttive che hanno condizionato in maniera importante tutte le nostre catene d’approvvigionamento, ha fatto sì che oggi ci si trovi dinnanzi ad una scelta di campo – ha proseguito -. Con questo non intendo in alcun modo dire che vanno limitati i rapporti commerciali con alcuni paesi, mi riferisco in particolare all’Estremo oriente, perché da sempre i rapporti commerciali sono il pilastro su cui poggia la diplomazia, e le nostre aziende devono poter guardare a mercati più vasti possibile“.

“Ma se i rapporti commerciali devono essere liberi e funzionali allo sviluppo dei singoli paesi, allo stesso tempo dobbiamo aver ben chiaro quali siano i partner strategici ai quali siamo legati da una profonda condivisione di valori, proprio a partire dagli Stati Uniti. Ed io, in qualità di presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Italiane non ho alcun dubbio da che parte stare”.

Fedriga ha rimarcato che il riconoscimento attribuitogli è “la dimostrazione che stiamo procedendo nella direzione giusta per il consolidamento della grande amicizia che lega il Friuli Venezia Giulia, l’Italia, l’Europa e gli Stati Uniti”. Il prestigioso premio è stato consegnato a Fedriga proprio nella giornata in cui il Friuli Venezia Giulia è stato anche protagonista di un’importante campagna di stampa rivolta da PromoTurismoFVG al mercato americano attraverso le pagine del New York Times.