Il Friuli perde uno dei suoi ultracentenari: addio a Ugo Minutello

Ugo Minutello si è spento a 104 anni.

Oltre un secolo di vita, soldato nella seconda guerra mondiale, musicista, testimone della storia di Latisana e non solo: Ugo Minutello si è spento a 104 anni. Nato a Sabbionera, il 22 aprile 1921, da una famiglia emigrata in Argentina e cresciuto con sette fratelli, Minutello ha attraversato oltre 100 anni di storia con curiosità, energia e passione.

Gli anni della guerra e dei viaggi

Allo scoppio della Seconda guerra mondiale fu arruolato e, grazie alle sue competenze tecniche, ottenne il ruolo di carrista. Il suo percorso militare lo portò inizialmente in Yugoslavia, poi in Grecia e infine in Nordafrica, fino a quando non fu catturato dagli inglesi. La prigionia lo condusse negli Stati Uniti e fu proprio in quel periodo che imparò a suonare il violino (e alla fine lo comprò).

Il ritorno in patria

Rientrato in Italia nel 1949, Ugo sposò Giovanna Fantin, con cui trascorse 72 anni. La sua passione per la musica lo portò a esibirsi in diverse orchestre italiane e in prestigiose sedi, tra cui l’Arena di Verona, mentre professionalmente lavorò come manutentore, continuando a impegnarsi anche da pensionato.

Minutello non smise mai di coltivare interessi e attività: fino a pochi anni fa partecipava a cicloturistiche locali, conquistando sempre la coppa del partecipante più anziano. Era noto per la sua attenzione alla cura della casa e dell’orto, per la precisione nelle piccole manutenzioni e per la costante voglia di rimanere informato, seguendo dibattiti politici e notizie ogni sera. I funerali saranno celebrati domani, sabato 6 dicembre, alle 11, in Duomo.