Tutto pronto per la Timent Run di Latisana, la corsa nata per valorizzare il Tagliamento

La gara podistica Timent Run 10K a Latisana.

Latisana si prepara a correre. Domenica 25 maggio andrà in scena la sesta edizione della Timent Run 10K, gara podistica su strada organizzata dall’Athletic Club Apicilia. Percorso rinnovato, omologazione ufficiale e titoli regionali FIDAL in palio: la corsa promette velocità, spettacolo e partecipazione da record.

Nata nel 2020 per valorizzare il paesaggio lungo il Tagliamento – “Timent” in friulano – la gara si è affermata come uno degli appuntamenti podistici più attesi del calendario friulano. Quest’anno la novità principale riguarda proprio il percorso, che sarà interamente asfaltato, più scorrevole e ora anche certificato a livello internazionale.

“Abbiamo eliminato un tratto di sterrato lungo un chilometro e mezzo: si correrà tutto su asfalto”, spiega Salvatore Vazzana, presidente dell’Athletic Club Apicilia. “Partenza e arrivo rimarranno in Piazza Indipendenza. Vogliamo offrire un tracciato veloce e tecnicamente valido, all’altezza degli standard agonistici e del territorio che rappresentiamo”.

Oltre ad accogliere atleti da tutto il Triveneto, la Timent Run 10K 2025 assegnerà per la prima volta i titoli regionali FIDAL Friuli Venezia Giulia, nelle categorie assoluti e master, sulla distanza dei 10 chilometri. Un ulteriore stimolo per la partecipazione di società e runner tesserati.

La manifestazione sarà anche l’occasione per celebrare il Trofeo Dino Selva, dedicato alla memoria di un appassionato podista di Ronchis, e il Trofeo AVIS-AFDS “Donare con un sorriso”, promosso insieme alle sezioni locali delle associazioni per la donazione del sangue. Tra le presenze già confermate, anche quella di Silvia Furlani, atleta friulana affetta da sclerosi multipla, da anni simbolo di resistenza e determinazione in ogni gara che affronta.

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 maggio sul portale myraceresult.com, con tetto massimo fissato a 700 atleti. La quota standard è di 18 euro, con riduzioni per gruppi e atleti FIDAL. Tutti pronti al via: la Timent Run 10K non sarà solo corsa, ma anche festa dello sport, del territorio e della solidarietà.