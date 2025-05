Inaugurazione speciale a Latisana: ecco Il giardino dell’Hotel Cigno

L’inaugurazione del Giardino del Cigno a Latisana.

Il sapore d’estate a Latisana ha un solo nome: Il Giardino del Cigno, inaugurato venerdì 23 maggio. L’entusiasmo palpabile e l’emozione del timoniere Bonaventura Buonocore che, assieme alla moglie Maria Grazia e ai figli Raffaele e Antonella, hanno anche festeggiato i 45 anni di attività.

Quattro decenni ricolmi di grandi soddisfazioni, di duro lavoro, di enormi sacrifici che hanno dato i frutti sperati. Ora, un passo in più nel calendario delle soddisfazioni: il giardino del Cigno, in Via Tisanella, è un contesto composto da 18 camere, dal servizio piscina con all’ incira 30 ombrelloni e 60 sdraio e annesso bar. Un angolo di natura in un contesto cittadino, che promette già dalle prime battute di ergersi a ‘isola felice”, in cui sarà possibile organizzare feste di compleanno, apericena, occasioni speciali. Ma non solo.

Il giovedì mattina ci sarà il “risveglio muscolare” con la trainer Ilaria Rossi, che consentirà di iniziare al meglio anche le giornate più difficili, mentre, per partire con il piede giusto, sabato 31 maggio e domenica 1 giugno l’ingresso unico sarà di soli 5 euro. Grandi aspettative Insomma, per una famiglia di ristorarori che si contraddistingue in quanto a lungimiranza. Presenti all’inaugurazione le maggiori cariche politiche della regione, dal presidente del consiglio regionale Mauro Bordin, alla consigliera regionale Maddalena Spagnolo, al sindaco di Latisana Lanfranco Sette, assieme a parte della giunta comunale.