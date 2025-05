Dalla colazione al colloquio di lavoro: la decima edizione del Job Breakfast.

Oltre 600 opportunità professionali in tutti i settori per laureati e studenti dell’Università di Udine offerte da 39 aziende di primaria importanza, aziende sanitarie, enti pubblici e del terzo settore. È quanto propone la decima edizione del Job Breakfast, la fiera del lavoro informale e all’aperto dell’Ateneo friulano che si terrà venerdì 30 maggio, dalle 8.30, in Piazza Libertà a Udine.

Un evento unico nel suo genere che punta a facilitare l’incontro tra domanda e offerta che ogni anno richiama l’attenzione di molte centinaia di giovani di tutti i corsi di laurea. Un evento che punta a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, mettendo a proprio agio i candidati, in un clima più confortevole e conviviale. A partire dalla colazione comune in piazza offerta a tutti i partecipanti, rappresentanti aziendali e candidati.



La manifestazione ospiterà anche “A colazione con il tuo futuro”, lo spazio dedicato all’orientamento e alla conoscenza di tutti i corsi di studio dell’Ateneo grazie alla presenza degli stand di tutti gli otto dipartimenti. Nelle nove edizioni precedenti hanno partecipato all’evento oltre 1750 studenti e laureati e 225 aziende che hanno proposto in totale circa 3000 posizioni professionali. Il Job Breakfast è organizzato dal Career center dell’Ateneo in collaborazione con il Comune di Udine e il sostegno della Fondazione Friuli.

Il programma.

L’evento inizierà alle 8.30, sotto la Loggia del Lionello. Sarà introdotto dai saluti del rettore Roberto Pinton, del delegato per il placement e i rapporti con le imprese, Marco Sartor, del sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, e del vice presidente della Fondazione Friuli, Guido Nassimbeni. Il primo appuntamento è dedicato alla “Colazione con le imprese” offerta a tutti i partecipanti. Seguiranno le presentazioni delle 39 aziende. Quindi, nella Loggia di San Giovanni, i candidati potranno consegnare i curriculum ai rappresentanti aziendali e sostenere con loro colloqui di selezione individuali. Per maggiori dettagli e ulteriori informazioni su come partecipare consultare il sito web www.uniud.it/careercenter o telefonare allo 0432 556274

I settori aziendali.

Aziende ed enti presenti al Job Breakfast appartengono a svariati settori, fra i quali: amministrativo, cantieristica, consulenza aziendale, revisione di bilancio, consulenza legale e fiscale, progettazione impianti elettrici e meccanici, siderurgico, edilizia, creditizio, costruzioni, automazione industriale, progettazione, termoidraulica, automotive, pubblica amministrazione, ricerca di personale e servizi, biomedicale, elettronico, energetico, informatico, meccanica di precisione, metalmeccanico.

Le realtà presenti e il numero di proposte lavorative.

Il numero di posizioni aperte per ogni realtà presente: Armando Cimolai Centro Servizi & Cimolai Technology – ACCS (2), AcegasApsAmga (4), Alfa Sistemi (5), Associazione San Luigi Scrosoppi (4), Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, Banca 360 Credito Cooperativo Fvg (10), Banca di Udine Credito cooperativo (2), Beliven (3), Biofarma Group (6), Cafc, Danieli&C Officine meccaniche (60), Deloitte (2); Eltec Lift (8), Espiù (2), Fincantieri (85), Fluentis (3), Friul Intagli Industries (5), Gruppo Pittini (8), Hilti, Icop (8), Lafert (6), Lombardini22 (10), Modine (3), Perfetti Van Melle (3), Pmp Industries Group (20), PSE (4), PriceWaterhouseCoopers – PwC, Regione Friuli Venezia Giulia (20), Rhoss (7), Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza – ComPa (Fvg), Sipa (4), Sistemi Pordenone Udine Vicenza (3), SMS Group (34), Tennant Company (3), Trieste Airport Friuli Venezia Giulia, Ulss 4 Veneto orientale (120), Umana (100), Valmet (3), Westinghouse Mangiarotti (10).