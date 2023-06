Incidente a Latisana.

Incidente oggi, lunedì 5 giugno, nel territorio comunale di Latisana: due mezzi si sono scontrati nel pomeriggio sulla statale 354 che porta a Lignano.

Nella frazione di Pertegada, all’altezza del semaforo che affianca il consorzio agrario, un camion e una monovolume, probabilmente per una mancata precedenza, sono entrati in collisione tra loro. L’incidente pare non abbia causato conseguenze ai conducenti dei due veicoli.