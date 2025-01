Mamma investita mentre va a vedere la foghera, l’automobilista fugge

L’incidente alla Foghera tal Timent di Pertegada di Latisana.

Stava andando a vedere la Foghera tal Timent quando è stata investita da un automobilista che poi è fuggito senza prestare soccorso: l’incidente è avvenuto il 5 gennaio, attorno alle 21, a Pertegada di Latisana, dove una mamma con il bambino e la carrozzina, è stata urtata da un’auto mentre camminava verso la piazza.

La donna stava percorrendo il tratto pedonale vicino alla banca, dove iniziava l’area a traffico interdetto per lo spettacolo, quando è stata colpita dall’auto guidata da un uomo italiano di circa 70 anni. L’impatto l’ha fatta cadere, causandole un trauma da schiacciamento al piede. Invece di fermarsi e prestare soccorso, l’automobilista si è allontanato rapidamente dal luogo dell’incidente.

Sul posto era presente la Polizia locale per garantire la sicurezza dell’evento, che ha quindi potuto intervenire immediatamente, raccogliendo anche le testimonianze dei presenti che hanno fornito i dati utili per rintracciare l’automobilista. Nel frattempo i soccorsi, anch’essi già sul posto, hanno prestato le prime cure alla donna, in attesa dell’ambulanza.

L’automobilista è stato individuato presso la propria abitazione. Gli agenti, dopo aver verificato il veicolo coinvolto, gli hanno notificato una denuncia per fuga e omissione di soccorso. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria e sarà segnalato alla prefettura per il ritiro della patente di guida.