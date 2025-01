Addio a Giorgio Rosignoli, una vita dedicata alla comunità e alla città

Si è spento a 69 anni Giorgio Rosignoli.

Si è spento a 69 anni Giorgio Rosignoli, a lungo impegnato nel sociale e nella politica udinese. L’uomo è morto improvvisamente domenica mattina a causa di un malore dopo una vita spesa impegnandosi per la comunità e la città.

Nato il 29 marzo 1955, Giorgio era un punto di riferimento nella parrocchia di San Marco, in Chiavris, dove fin da giovane ha animato le attività. Presidente della Pro loco Paderno per diversi anni, Rosignoli è stato anche protagonista della politica locale, ricoprendo il ruolo di vicepresidente del consiglio comunale tra il 2003 e il 2008, durante l’amministrazione Cecotti. Successivamente, ha sostenuto attivamente la candidatura a sindaco di Vincenzo Martines, portando avanti il suo impegno per una politica centrata sulle persone.

Oltre all’impegno civico, Rosignoli era vicepresidente della corale Vôs de Mont, dove lavorava con passione per organizzare concerti e promuovere la musica. In ambito professionale, Rosignoli aveva lavorato come tecnico in diverse aziende della Regione, fino alla pensione raggiunta nel 2019.

La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dagli amici della parrocchia attraverso un post sui social, seguito da numerose testimonianze di affetto e gratitudine. Domani, 8 gennaio, ci sarà un rosario in sua memoria, alle 18, nella chiesa di San Marco. I funerali saranno celebrati giovedì alle 14, sempre nella stessa chiesa, partendo dalla casa funeraria Mansutti di Udine.