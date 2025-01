Tragedia in Egitto, Mattia muore improvvisamente a 9 anni durante le vacanze

Mattia Cossettini ha avuto un malore mentre era in Egitto.

Le vacanze con la famiglia, al mare e al caldo, poi improvvisamente il malore e la tragedia: Mattia Cossettini è morto a 9 anni, in Egitto, a Marsa Allam, all’alba di ieri, 6 gennaio. Un dramma che ha sconvolto Tricesimo, dove la famiglia abita, e tutto il Friuli.

Il piccolo, che aveva festeggiato il compleanno il 23 dicembre, si trovava con i genitori, Marco Cossettini e Alessandra Poz, e il fratellino, per trascorrere le festività natalizie al caldo prima di tornare alla quotidianità. Il tragico evento è avvenuto dopo una gita in barca. Al rientro, Mattia ha iniziato a sentirsi male.

Il medico del villaggio turistico in cui la famiglia alloggiava aveva inizialmente diagnosticato un colpo di calore. Per questo, al bambino era stata somministrata una flebo ed era stato messo sotto osservazione nella sua camera del resort. Tuttavia, nella notte, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. Nonostante la corsa in ospedale, Mattia è morto all’alba di lunedì 6 gennaio.

Il bambino frequentava la quarta elementare presso la scuola primaria di Tavagnacco. È stata aperta un’indagine per fare chiarezza sulle cause del malore e del repentino aggravarsi delle sue condizioni di salute. La famiglia Cossettini era arrivata in Egitto lo scorso 2 gennaio e avrebbe dovuto fare ritorno a casa giovedì 9. Ora si è affidata a un legale per seguire gli sviluppi della vicenda, mentre anche le autorità egiziane stanno conducendo accertamenti per chiarire quanto accaduto.