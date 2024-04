Ladri in azione nella Bassa: non rubano nulla, ma fanno tanti danni

Danni in una casa di Pertegada di Latisana.

Ladri ancora in azione nella bassa friulana, presumibilmente nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 aprile, in un’ abitazione di Via Florida a Pertegada di Latisana. I malviventi si sono introdotti in casa, danneggiando sia l’ingresso, sia l’interno, che è stato messo a soqquadro.

“Appena arrivati davanti alla casa, questa mattina, abbiamo notato subito che la porta di ingresso era spalancata e il piccolo cancello all’entrata e la finestra erano stati forzati” racconta la proprietaria. “Pur non avendo riscontrato al momento nessun ammanco, perché non è la casa nella quale risiediamo, il disagio provato è notevole – incalza la proprietaria – è una cosa davvero brutta prendere consapevolezza che degli estranei siano entrati in casa e abbiano rovistato tra gli oggetti personali”.