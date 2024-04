Nel 2004 l’incidente dell’aereo all’aeroporto di Trieste.

Era il 20 aprile 2004 quando il volo Alitalia AZ1357 in arrivo da Roma atterrò al Trieste Airport: durante la fase di rullaggio, l’aereo urtò un mezzo sulla pista. Una tragedia per fortuna solo sfiorata che vide coinvolti i 91 passeggeri a bordo, tra cui pure il cantante Lucio Dalla, e 7 membri dell’equipaggio. Ora, esattamente 20 anni dopo, il velivolo abbonderà l’aeroporto di Ronchi dei Legionari.

L’incidente.

Quel giorno, il velivolo, un MD80 I-DAWR “Venezia”, entrò in collisione con un camion autorizzato ad operare nelle vicinanze del raccordo “foxtrot”, dove erano in corso dei lavori. L’impatto causò la rottura della parte terminale dell’ala destra e una perdita di carburante. Nonostante il momento di panico, l’evacuazione fu completata senza feriti gravi, sebbene alcune persone abbiano riportato contusioni.

Dopo i rilievi del caso, il velivolo fu spostato e i tecnici valutarono la possibilità di ripararlo, una riparazione fattibile, ma il cui costo sarebbe stato superiore al valore del mezzo. Da allora, quindi, l’aereo giace “parcheggiato” all’aeroporto regionale e negli anni è stato smantellato per recuperarne le parti utilizzabili come pezzi di ricambio per altri aerei della flotta. Ora, ridotto a poco più che uno scheletro, lascerà l’aeroporto di Ronchi.