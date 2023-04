Furto nel bar tabaccheria di Latisana.

Sono entrati nel bar tabaccheria e hanno portato via il cospicuo fondo cassa e parte dell’incasso, per un bottino di circa 1.300 euro. È successo a Latisana, nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 aprile presso il bar tabaccheria ‘Bahia’ di via Sottopovolo. Il locale era già chiuso, ma i malviventi hanno fatto irruzione entrando, probabilmente scassinandola, dalla porta secondaria del locale e, con volto coperto da passamontagna e berretto, si sono diretti verso la cassa, portando via tutti i contanti.

Nonostante l’allarme fosse scattato in maniera repentina, i ladri hanno fatto in tempo a fuggire con il bottino. La titolare che ha visionato il contenuto delle telecamere a circuito chiuso la mattina seguente, ha immediatamente sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Latisana. “Gestisco questo locale da ben otto anni – racconta la titolare Edina Sallak – e non mi era mai successa una cosa del genere, mi auguro che vengano presi provvedimenti al più presto”.