Lezione anti truffe dei carabinieri di Sacile.

A villa Cattaneo di San Quirino, si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra i carabinieri della Compagnia di Sacile e la popolazione finalizzato a fornire consigli per la prevenzione delle truffe e dei furti in abitazione. L’incontro è stato promosso dal Comune di San Quirino ed era rivolto soprattutto alla fascia più anziana della cittadinanza.

Il capitano Danilo Passi, comandante della Compagnia di Sacile, e il luogotenente Antonio Olivo, comandante della Stazione di Aviano, hanno illustrato le modalità con le quali vengono perpetrate più comunemente le truffe alle persone anziane: la telefonata del finto carabiniere o avvocato che richiede somme in denaro per evitare l’arresto di un parente che ha causato un grave incidente; il finto operatore di società idriche o elettriche che devono fare riparazioni all’interno dell’abitazione e che, una volta entrati, asportano contanti e monili; le cosiddette truffe dello specchietto e dell’abbraccio.

“Diffidare delle apparenze”.

In tutti questi casi l’importante è diffidare delle apparenze, non credere a quello che viene rappresentato e contattare subito il 112 per segnalare l’accaduto. Bisogna evitare, inoltre, di far entrare sconosciuti nella propria abitazione e non bisogna mai acconsentire a richieste di pagamenti in contanti: nessun pubblico ufficiale chiederà mai il pagamento di servizi in contanti. Occorre, infine, evitare di dare informazioni personali o sui propri familiari a sconosciuti per telefono o anche per strada in quanto potrebbero essere utilizzate da malintenzionati per effettuare tentativi di truffa.

È molto importante contattare il 112 in caso ci si trovi di fronte a una delle situazioni appena citate: proprio grazie alla segnalazione da parte del figlio di una 80enne di Fontanafredda, nel mese di settembre 2022 i carabinieri di Sacile hanno denunciato l’autrice di una tentata truffa poiché, simulando al telefono di essere la nipote della donna e di aver causato un grave incidente, aveva cercato di convincerla a darle 5 mila euro in contanti.

Truffe online.

Sono stati dati anche consigli per evitare le truffe on line: mai aprire link e immettere dati richiesti da e-mail che segnalano il mancato arrivo di un pacco o un pagamento effettuato on line. In questi casi è opportuno contattare direttamente l’ufficio postale o l’istituto di credito di riferimento.

Furti in abitazione.

Infine, sono stati dati consigli per prevenire i furti in abitazione: chiudere sempre porte e finestre quando si esce da casa, non nascondere le chiavi di casa sotto il tappetino d’ingresso o sotto vasi all’esterno dell’abitazione; in caso l’abitazione sia dotata di sistema di allarme, attivarlo sempre ed effettuare il collegamento gratuito al 112; segnalare le persone sospette che vengono avvistate nei pressi delle abitazioni.