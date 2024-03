Al volante ubriaco e con patente revocata.

Notte movimentata per un 40enne italiano: fermato dai carabinieri per un controllo, a Latisana, l’uomo è risultato in evidente stato di ebbrezza alla guida di un veicolo di proprietà di terzi, ma ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest così, nel corso degli accertamenti, gli uomini dell’Arma hanno anche scoperto che guidava senza patente, in quanto gli era già stata revocata. Oltre alla denuncia per guida in stato di alterazione alcolica, si è baccato anche la sanzione amministrativa perché privo di documento di guida.