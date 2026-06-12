Forni di Sopra si prepara a trasformarsi in un grande laboratorio diffuso all’aperto, dove natura, tradizione e divulgazione scientifica si incontrano per dare vita alla “Festa delle Erbe di Primavera 2026”. L’appuntamento, in programma nei due weekend del 13-14 e 20-21 giugno, animerà il cuore delle Dolomiti Friulane con un calendario ricco di passeggiate botaniche, mercatini artigianali, laboratori per bambini e momenti di approfondimento culturale.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Forni di Sopra APS e punta a valorizzare il patrimonio floristico e agroalimentare locale attraverso esperienze immersive dedicate sia ai residenti sia ai turisti. Piazza Centrale diventerà il fulcro delle attività con stand di artigianato e prodotti tipici, mentre non mancheranno proposte ludiche e sportive inserite nel progetto “Vola in alto con lo sport”, curato dalla Società Sportiva Fornese.

Un evento tra divulgazione, scienza e tradizione

La Festa delle Erbe si conferma anche quest’anno un punto di incontro tra saperi diversi. Il programma include escursioni guidate alla scoperta delle piante spontanee di montagna, visite all’Orto Botanico e approfondimenti sulle proprietà delle erbe officinali a cura della dott.ssa Lara Manzocco dell’Università di Udine.

Accanto alla dimensione scientifica trova spazio anche quella artistica e formativa, con laboratori dedicati alla composizione del tradizionale mazzo di San Giovanni guidati dal maestro Domenico Molfetta, e attività creative pensate per bambini e famiglie.

Gli eventi principali del primo weekend

La giornata di apertura di sabato 13 giugno si concentra su due appuntamenti culturali di rilievo. Nel pomeriggio, alle 15:00 presso la Sala Dolomiti Incontri, sarà presentato il progetto “Di stagione in stagione”, un’opera illustrata che racconta la vita a Forni di Sopra attraverso il ciclo delle quattro stagioni. Il lavoro, realizzato da un artista locale, propone un viaggio visivo e narrativo tra natura, quotidianità e identità del territorio alpino, pensato per un pubblico giovane ma adatto anche agli adulti.

In serata, alle 18:00 presso la Ciasa dai Fornès in località Cella, è previsto l’incontro con il giornalista e scrittore Toni Capuozzo, che presenterà il suo libro “Una piccola guerra – il 6 maggio in Friuli”. L’opera riporta l’attenzione sul terremoto del 1976, raccontando la memoria di un evento che ha segnato profondamente la storia del Friuli e la sua capacità di rinascita.

Natura, sapori e convivialità

Per tutta la durata della manifestazione non mancheranno momenti di socialità e intrattenimento. I chioschi gastronomici proporranno specialità legate alle erbe di montagna, mentre la Piazza Centrale sarà animata da musica e attività per il pubblico. Ristoranti e attività locali aderiranno con menù tematici dedicati alle erbe spontanee, rafforzando il legame tra evento e territorio.

La Festa delle Erbe di Primavera 2026 si conferma così non solo un appuntamento turistico, ma un’esperienza immersiva capace di unire natura, cultura e identità delle Dolomiti Friulane.