L’osteria Salmaso di Latisana festeggia i 70 anni di attività

Settant’anni di storia per l’osteria Salmaso di Paludo di Latisana.

Una targa alla famiglia Salmaso, Alessandro, la moglie Paola e le figlie Barbara e Annamaria, per rendere omaggio a 70 anni di storia dell’omonima osteria di Paludo di Latisana, “per l’impegno e l’amore per la qualità, augurandoci che possano essere un’ispirazione per le nuove generazioni”.

A consegnarla il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin: “Festeggiare i 70 anni di attività di un’osteria significa celebrare non solo un’impresa longeva, ma anche un luogo che è stato e continua a essere un punto di riferimento per generazioni di cittadini e visitatori. In questo spazio conviviale si è intrecciata la storia del territorio, con i suoi sapori, profumi e la capacità di accogliere con calore”.

“L’osteria Salmaso rappresenta un esempio di come la dedizione e la passione – ha aggiunto Bordin – possano trasformare un’attività in una vera e propria istituzione locale. È grazie a luoghi come questo, che custodiscono e tramandano il patrimonio culturale e gastronomico, che possiamo continuare a valorizzare le nostre radici. Siamo qui non solo per riconoscere i successi del passato, ma anche per augurare all’osteria Salmaso un futuro altrettanto ricco di soddisfazioni, con l’auspicio che possa continuare a essere un baluardo delle tradizioni e dell’ospitalità friulana“.

“Questo anniversario è un traguardo per tutta la comunità di Latisana e della Bassa friulana. È un richiamo al valore dell’identità locale, dell’eccellenza e della continuità, valori che meritano di essere celebrati e sostenuti. Ringrazio di cuore – ha concluso il presidente – tutti coloro che hanno contribuito a rendere l’osteria Salmaso ciò che è oggi, un luogo che ci rappresenta e ci fa sentire orgogliosi del nostro territorio”.