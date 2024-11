Sold out per Ultimo a Lignano: già tutto esaurito allo stadio Teghil

E’ già tutto esaurito per il concerto di Ultimo a Lignano.

Con ben 218 giorni di anticipo rispetto alla data del concerto, Ultimo annuncia il soldout per il concerto in programma domenica 29 giugno 2025 allo Stadio Teghil a Lignano Sabbiadoro, che ospiterà le prove e il debutto ufficiale del tour “Stadi 2025 – La Favola Continua…”.

Il cantautore romano vive la sua favola senza fine e il 2025 sarà un altro straordinario anno di stadi per Ultimo, che da quattro estati consecutive è protagonista indiscusso della musica live italiana.

A poche settimane dall’inizio del tour Stadi 2024, il cantautore aveva manifestato l’intenzione di prendere un periodo di pausa, ma poi non ha resistito al calore travolgente del pubblico che gli chiedeva a gran voce di poter continuare a sognare insieme, così lo scorso 22 giugno dal palco dello Stadio Olimpico di Roma, al primo dei suoi tre concerti soldout, annunciò il tour “Stadi 2025 – La Favola Continua”, prodotto da Vivo Concerti.

Dopo l’annuncio nei mesi scorsi dei due nuovi soldout a Roma con l’annuncio di una terza data per la prossima estate e del soldout a San Siro (ultimi biglietti in vendita per la seconda data), oggi viene annunciato il soldout di Ultimo allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, che per la terza volta negli ultimi anni ospiterà le prove e il debutto di un suo tour.

Lignano Capitale delle “Date Zero” dei tour.

Ospitando le prove e i debutti ufficiali dei tour di Cesare Cremonini (8 giugno 2025), Marco Mengoni (21 giugno 2025) e Ultimo (29 giugno 2025), Lignano Sabbiadoro si riconferma la Capitale Italiana delle “Date Zero”, richiamando nella località balneare oltre 75.000 appassionati di musica da tutta Italia.