Malore nel sonno, addio alla farmacista Giulia De Prato: aveva 53 anni

Un profondo senso di sgomento ha colpito le comunità di Latisana e Bibione per la prematura scomparsa della dottoressa Giulia De Prato, farmacista di 53 anni, residente a Gorgo. La tragica notizia si è diffusa nella serata di lunedì 18 novembre, lasciando increduli quanti la conoscevano e apprezzavano per il suo lavoro e il suo carattere gentile.

La dottoressa è stata trovata priva di sensi nella sua abitazione da un familiare, che si era insospettito vedendo che non si alzava come di consueto. Nonostante i tentativi di soccorso immediati e l’intervento del personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza, per Giulia De Prato non c’è stato nulla da fare. Si sospetta che a provocare il decesso sia stato un malore improvviso, sopraggiunto durante il sonno. Tuttavia, per fare piena chiarezza sulle cause, non si esclude che venga disposta un’autopsia.

Giulia apparteneva a una famiglia di farmacisti profondamente radicata nella comunità locale. Suo padre, Vittorio De Prato, è una figura nota a Bibione, dove da anni gestisce la farmacia di famiglia situata tra viale Aurora e via della Lira. Giulia aveva seguito le orme del padre, costruendo una solida reputazione professionale caratterizzata da dedizione e disponibilità verso i clienti.

La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto profondo in entrambe le comunità. Tanti ricordano il suo sorriso accogliente dietro al bancone della farmacia, la sua professionalità e i suoi modi gentili. “Era sempre pronta a dare un consiglio, attenta e premurosa,” raccontano con affetto coloro che hanno avuto modo di conoscerla.