I riconoscimenti della Camera di Commercio alle eccellenze del Friuli: ecco tutti i premiati

Le Premiazioni dell’economia e dello sviluppo della Camera di Commercio Pn-Ud.

Al Teatro Giovanni da Udine gremito, si è svolta l’edizione 2024 della Premiazione dell’economia e dello sviluppo, evento organizzato dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine per celebrare le eccellenze del territorio. Un’occasione per riflettere sulle sfide del presente e tracciare un percorso verso un futuro di crescita sostenibile, con al centro innovazione, collaborazione e ottimismo.

Transizione 5.0: un futuro che non aspetta

Nel suo intervento, il presidente della Cciaa Pn-Ud, Giovanni Da Pozzo, ha sottolineato come la transizione 5.0 rappresenti una strada ormai imprescindibile per imprese e istituzioni: “L’intelligenza artificiale è una grande opportunità, ma anche una responsabilità. Dobbiamo governarla con etica, saggezza e visione, come ci ricordava Stephen Hawking”. Ha poi invitato a evitare il declinismo e a concentrarsi sulle opportunità, pur consapevoli delle complessità del momento: “Ci sono segnali positivi, e dobbiamo continuare a lavorare insieme per attrezzarci al meglio”.

Da Pozzo ha anche sottolineato che è necessario correre sulla strada dell’innovazione, sul territorio regionale, ma soprattutto in un’Europa che su questo piano non può permettersi di restare indietro e che “deve porre regole, sì, ma, come accade negli Stati Uniti, devono essere regole utili a far operare al meglio l’economia, non a ostacolarla”.

Collaborazione e pragmatismo per un’economia reale

Anche l’assessore regionale alle attività produttive, Sergio Emidio Bini, ha posto l’accento sul ruolo degli imprenditori e dei lavoratori: “Sono loro l’economia reale, che ogni giorno alzano le serrande e ci permettono di andare avanti.” Bini ha ribadito l’urgenza di sburocratizzare e di consolidare la collaborazione tra sistema economico e istituzioni, sottolineando: “Non abbandoniamoci a narrazioni negative. Abbiamo dimostrato che insieme possiamo superare le difficoltà”.

L’eccellenza premiata: 78 protagonisti del territorio

Il cuore dell’evento è stata la premiazione di 78 realtà imprenditoriali e personalità che hanno contribuito allo sviluppo economico e culturale del Friuli Venezia Giulia. A impreziosire l’incontro, la presentazione di un nuovo video istituzionale della Camera di Commercio, ora disponibile sul canale YouTube ufficiale UP!Economia.

“Questa è la giornata che premia chi una visione sul futuro – ha esordito infine l’ospite d’onore della Premiazione, il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani -. Questa è una terra che dimostra l’impegno di chi sa che deve darsi da fare in prima persona – ha detto –. La strada per creare ricchezza è una sola: lavoro, impresa, rischio, merito. Qui rappresentiamo una realtà economica che di fronte a mille difficoltà cresce”.

Il Ministro ha parlato di “cauto ottimismo” e “voglia di ripartire”, nel descrivere la visione sul Paese, pur “senza trionfalismi e con una manovra improntata ancora una volta al pragmatismo, al grande senso di prudenza e responsabilità”. Ciriani ha quindi evidenziato come il Governo si sia preso la responsabilità anche di gesti “impopolari”, riferendosi all’azione sul reddito di cittadinanza e sul superbonus, quest’ultimo avendo “creato una voragine su cui era necessario intervenire”. Il Ministro si è poi rammaricano. “In un momento complesso come questo – ha detto – , sentire parlare di sciopero generale e rivolta sociale mi lascia senza parole”, perché “non abbiamo bisogno di scontri o manifestazioni che fanno pensare agli anni ’70” e ha rimarcato l’importanza della “stabilità politica come dato positivo per l’economia”.

Le quattro Targhe dell’eccellenza, momento clou e conclusivo della Cerimonia, sono andate al Network Nuova Alpe Adria, rete fra gli enti camerali di Austria, Italia, Slovenia e Croazia, per la cooperazione transnazionale, a Luigi De Puppi per l’economia, all’associazione culturale Comitato di San Floriano per la cultura e a Gianpaolo Pozzo per l’approccio manageriale nello sport. Pozzo, nell’accogliere la Targa, ha anche dichiarato di sperare di ottenere risultati sempre migliori per la squadra, puntando all’Europa, e raccogliendo così l’applauso di supporto di tutta la sala.

Elenco Premiati

Lavoratori

Denis Santi

Laura Cosani

Enrico De Antoni

Orietta Moretti

Alessandro Cavaliere

Paolo Venturini

Fabrizio Vecchiato

Guido Frison

Silvia Cossettini

Lina Colaone

Manuela Ferrazzo

Giovanni Fantuzzi

Il mondo dell’impresa

Premio iniziativa imprenditoriale

Agricoltura

Alberto Carlo D’Attimis-Maniago Marchiò (Buttrio)

Azienda Agricola al Gelso di Stella Ermenegildo e Meneghel Cecilia Ss (Budoia)

Azienda Agricola Alturis (Cividale Del Friuli)

Società Agricola Pavan Ss (Cordenons)

Società Agricola Odorico Giampaolo, Gallo Elena e Odorico Luca Ss (Rivignano Teor)

Cooperazione

Applicatori Società Cooperativa (Basiliano)

Cooprogetti Scrl (Pordenone)

Essiccatoi Friuli Venezia Giulia Società Cooperativa Agricola (Castions Di Strada)

Artigianato

Braida Srl Sb (Manzano)

Santi Alessio (Porcia)

Graphic Service Snc di Matiz Rudi & Armando (Tolmezzo)

Garbino Srl (Pozzuolo Del Friuli)

Serraglio Giorgio Sas (Valvasone Arzene)

Milleforme Comunicazione Integrata si Bortoluzzi Sara (Udine)

Industria

Bm Infissi Srl (Ronchis)

Formaro Spedizioni Srl (Pordenone)

Ceccarelli Srl (Udine)

Icm Srl (Villa Santina)

Gruppo Bisaro – Sifa Srl(San Giorgio della Richinvelda)

Pelfa Group Srl (Buja)

Commercio

Blasutig Barbara (Udine)

Caselli Group Spa (San Giovanni al Natisone)

Panificio Follador di Follador Antonio (Prata di Pordenone)

Conte Colori Srl (Udine)

E-Space Srl (Udine)

Paviotti Srl (Tiezzo Di Azzano Decimo)

Il Cuscinetto Srl (Udine)

Noi Snc di Bortoletto Gabriella & C. (Udine)

Turistico-Alberghiero

Cignino Paolo & C. Sas (Tolmezzo)

Hotel Santin Giovanni Srl (Pordenone)

Food Temptations Srl (San Daniele Del Friuli)

Menegon Stefano (Piancavallo)

Hotel Ambassador Snc dei F.Lli Moretti & C. (Lignano Sabbiadoro)

Premio Passaggio Generazionale

Scarsini Firmino (Tolmezzo)

Trattamenti Termici Todesco Sas di Todesco Gianluca e Alessandra (Maniago)

Dreosso Srl (Palmanova)

Harry’s Hotel di Della Pietra Stella (Ravascletto)

Premio Impresa Ambiente Cultura

Az. Agr. Tonutti Dino e Marco Ss (Adegliacco di Tavagnacco)

Italica Società Benefit Srl (Valvasone Arzene)

Eupragma Srl (Udine)

Premio Innovazione E Trasformazione Digitale

Tempestive Spa (Pordenone)

Arte Video Srl (Palmanova)

Premio Impresa Nel Mondo

Società Agricola Cisorio Ss (Pocenia)

Brovedani Group Spa (San Vito Al Tagliamento)

Contaminazione Scuola-Impresa

Licei Paritari “Gaspare Bertoni” (Udine)

Premio Giovane Imprenditore

Roberto Pace Società Agricola Semplice Fratelli Pace (Preone)

Premio Imprenditrice

Arianna Stocco Azienda Agricola Achillea di Arianna Stocco (Malborghetto Valbruna)

Riconoscimenti Speciali

Laura e Rosanna Bombardier (Rivalpo – Arta Terme)

Gesman Srl(Buttrio)

Colombo e Tamai Società Semplice Agricola (Clauzetto)

Zagolin di Puppini Giorgio (Udine)

Tassotto e Max Sas di Puzzolo Massimo e Tassotto Luca & C. (Pradamano)

Bomben Paolo (Idealegno – Zoppola)

Progetto “Scarpetti. I Scarpéts de Cjargne”(Tolmezzo)

Mht Meccanica Hi Tech Srl (San Vito al Tagliamento)

Pezzetta Srl (Fagagna)

Bertoia Cesare (Casato Bertoia – Valvasone Arzene)

Css Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia (Udine)

Alessandro Fontanelli (Udine)

5° Reggimento Aviazione dell’esercito “Rigel” (Casarsa Della Delizia)

Master di II Livello in Salute e umanizzazione delle cure nell’organizzazione e gestione del servizio sanitario

nazionale – Università degli Studi di Udine

Daniela D’Orlandi

Targhe Dell’eccellenza

Network Nuova Alpe Adria – Naan (nella Cooperazione Transnazionale)

Luigi De Puppi (nell’economia)

Associazione Culturale Comitato Di San Floriano (nella cultura)

Gianpaolo Pozzo (nell’approccio Manageriale dello sport)