La situazione all’ospedale di Latisana.

Un disagio non indifferente quello che stanno vivendo i cittadini che si rivolgono al Cup di Latisana per prenotare delle semplici analisi di laboratorio di controllo.

L’attesa va dalle tre settimane ai quaranta giorni per un servizio che, da sempre negli ospedali, veniva svolto il giorno stesso presentandosi il mattino stesso con impegnativa del medico curante ( Prima delle restrizioni dovute al Covid 19) oppure, previo appuntamento, aspettando al massimo sette giorni.

La causa di questo malfunzionamento organico sembrerebbe essere, in sostanza, la mancanza di personale qualificato per effettuare i prelievi, tant’è che il laboratorio analisi sembrerebbe costretto ad integrare infermieri proveniente da altri reparti, come ausilio per svolgere il servizio. I medici di base si vedono costretti ad indicare come priorità “urgente” nelle impegnative, per fare in modo che i pazienti, soprattutto chi non può permettersi di attendere così tanto tempo e, soprattutto, chi non ha la possibilità di spostarsi presso altri laboratori come ad esempio persone anzianeo sprovviste di mezzi propri, possano fare queste analisi in tempi ragionevoli.

“Ad oggi , la media è di circa quarantotto prelievi in appuntamento, in accesso diretto varia tra i quaranta ed i cinquanta, a seconda delle giornate. Inoltre, la carenza di personale contribuisce a prolungare i tempi di attesa”, spiega la Direzione Medica dell’ospedale di Palmanova e Latisana che, preso atto di questa spiacevole situazione, assicura di essere al lavoro per migliorare, ed offrire tempi di attesa più adeguati alla prestazione richiesta.

