Morto al tavolo del bar a Latisana, lo sgomento dei presenti: “Uno schock inaudito”

Alessandro Lian è scomparso a 47 anni.

Sono ancora sotto shock i clienti del bar da Ivano a Paludo di Latisana che ieri hanno assistito ad una scena raccapricciante. Un uomo di 47 anni, Alessandro Lian, residente a Marano Lagunare, è deceduto infatti mentre si trovava seduto all’esterno del locale.

Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati alcuni clienti che, vedendo l’uomo con le mani appoggiate al volto in una posizione innaturale, hanno iniziato a chiamarlo. “Mi sono accorto che c’era qualcosa che non andava, era immobile, sembrava non respirasse” racconta un cliente.

“Ho subito allertato la barista che ha chiamato immediatamente i soccorsi, nel frattempo gli è stato praticato il massaggio cardiaco, guidato dagli operatori, da un altro cliente”. Nonostante i soccorsi siano stati repentini e abbiano fatto tutto il possibile, per Lian non c’è stato nulla da fare. “Siamo ancora tutti sconvolti, avevamo capito che qualcosa non andava, ma non pensavamo di certo ad una tragedia simile“. Resta ora al vaglio della magistratura il compito di stabilire le cause che hanno portato al decesso dell’uomo.