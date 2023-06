Stanotte chiude l’entrata di Udine Nord.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione del viadotto “Cormor III”, dalle 21:00 di questa sera, venerdì 9, alle 6:00 di sabato 10 giugno, sarà chiuso il casello di Udine nord, in entrata verso Tarvisio. In alternativa si consiglia di entrare a Gemona Osoppo.

Alcune modifiche riguarderanno anche l’autostrada A4: Autovie Venete ha programmato, nel fine settimana, due importanti interventi di manutenzione della pavimentazione in due notti distinte, rispettivamente nei tratti San Stino – Cessalto in direzione Venezia e San Donà – San Stino in direzione Trieste. Si tratta di attività che consentiranno di rendere ottimale l’asfalto nei punti in cui risulta più usurato e che verranno svolte nelle ore in cui – stando alle previsioni – i transiti risultano in calo rispetto al resto della settimana e soprattutto alle ore di punta del weekend. Le operazioni si svolgeranno compatibilmente con le condizioni atmosferiche.

Nell’ordine, quindi, tra le 23 di venerdì 09 giugno e le ore 6 di sabato 10 verrà chiuso il tratto autostradale della A4 tra gli svincoli di San Stino e Cessalto in direzione Venezia mentre nella direzione opposta verrà chiusa la corsia di sorpasso tra Cessalto e San Stino di Livenza per circa 1,5 km in corrispondenza dell’intervento al km 433.

Tra le 23 di domenica 11 e le ore 6 di lunedì 12 verrà, invece chiuso il tratto tra gli svincoli di San Donà e San Stino in direzione Trieste. Nell’occasione, non sarà possibile accedere all’area di servizio di Calstorta Sud. Chi, invece, al momento della chiusura, si trova già nell’area di servizio, potrà riprendere la A4 in direzione Trieste attraverso la corsia non interessata dai lavori fino allo svincolo di Cessalto dove poi dovrà uscire.