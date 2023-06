Tragedia a Latisana, giovane trovato morto al tavolo del bar

Era seduto all’esterno del bar, con il capo appoggiato al al tavolo e la mano che gli copriva il volto. Sembrava stesse dormendo, invece, era già privo di vita. È accaduto nel pomeriggio di oggi , giovedì 8 giugno, poco dopo le 17 presso il bar Da Ivano a Paludo di Latisana.

Dopo qualche minuto, gli amici, assieme alla barista del locale, appurando che il giovane non rispondeva, hanno allertato immediatamente i soccorsi che nel frattempo hanno fornito indicazioni per il massaggio cardiaco. Giunti tempestivamente sul posto, i soccorsi hanno effettuato tutte le manovre per cercare di rianimare il ragazzo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche le forze dell’ordine di Latisana, che indagheranno sui motivi che hanno portato ad una simile tragedia.