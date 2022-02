L’auto finita nel fosso a Latisana.

Paura all’alba di oggi a Latisana. Qui, per cause in corso di accertamento, un uomo ha perso il controllo dell’auto, finendo in un fossato a lato strada.

È successo poco prima delle 8 in via Beorchia. Nell’impatto, il conducente è rimasto ferito in modo serio. È stato poi portato nell’ospedale di Udine. Sul posto, oltre al personale del 118 per le cure sanitarie, i vigili del fuoco di Latisana, intervenuti prontamente per mettere in sicurezza la zona e per il primo soccorso, e i carabinieri.

