La vittoria dell’Apu Udine a Pistoia nella Legadue di basket.

L’Apu Old Wild West Udine espugna il campo della cocapolista Giorgio tesi Group Pistoia per 70 a 65 al termine di un’autentica battaglia e con questo successo guadagna il primato solitario in classifica.

Partita combattuta per tutti i quaranta minuti con Udine che cerca spesso l’allungo, ma Pistoia ogni volta riesce a rintuzzare lo scarto. Un parziale di 11 a 0 ad inizio ultimo quarto sembra lanciare Udine alla vittoria, ma Pistoia recupera i nove punti di svantaggio e pareggia a quota 62 a circa tre minuti dalla sirena finale. Il finale punto a punto vede Marco Giuri segnare la tripla decisiva del più cinque e un freddo Trevor Lacey chiudere i conti con un importante due su due dalla lunetta. Per Udine da segnalare l’ottima partita da leader del sopraccitato Lacey da 21 punti con solo tre errori al tiro, 11 punti di un fondamentale Michele Antonutti senza alcun errore dal campo e una prova a tutto tondo di Alessandro Cappelletti da 8 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, nonostante cattive percentauli al tiro.

A fine partita le parole di coach Matteo Boniciolli: “A Pistoia potevamo vincere solo con una clamorosa ed ammirevole solidità e ce l’abbiamo fatta. Loro sono una grande squadra che ha una resilienza spaventosa e a cui vanno i miei complimenti. Per quanto riguarda noi sono ovviamente contento che siamo di nuovo primi in classifica, ma ora sarà difficilissimo mantenere questo primo posto. Per la seconda volta siamo primi in solitaria, ma la prima volta abbiamo perso subito a Biella. Già mercoledì avremo una sfida delicata contro una squadra insidiosa come Piacenza”

Raggiante alla fine dell’incontro il presidente Alessandro Pedone: “Faccio i complimenti alla squadra per la prestazione offerta nella bolgia del PalaCarrara. Abbiamo legittimato il primato in classifica con una prestazione maschia che ha esaltato il valore del gruppo. Trevor Lacey ha chiaramente ribadito di essere il migliore americano della serie A2. Esposito e Antonutti hanno giganteggiato sotto canestro, sopperendo alla serata negativa di Brandon Walters. Ringrazio tutti, dalla squadra allo staff, Boniccioli in primis per l’impegno e la professionalità dimostrati fino ad oggi, consapevole che il percorso sarà lungo, ma che insieme potremo sicuramente lottare fino alla fine. Lotteremo per un risultato che tutti noi abbiamo nel cuore, sostenuti dalla nostra amata città e da tutto il Friuli. Un plauso infine al settore D che ha sostenuto i nostri colori a Pistoia dal primo all’ultimo minuto”.

Udine quindi si ritrova prima da sola in classifica con 28 punti, frutto di 14 vittorie e solo 3 sconfitte. Mercoledì alle 19.30 l’Apu ospiterà Piacenza per confermare questo primo posto.

