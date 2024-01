I pignarui della bassa: tutti gli appuntamenti di Latisana

Il pignarul di Latisana.

È tempo di pignarui in tutto il Friuli, una tradizione che ha origini ben lontane e che conclude in maniera definitiva tutte le festività, salutando l’anno appena trascorso; il primo pignarul del territorio latisanese avrà inizio venerdì 5 gennaio in Piazza Indipendenza proprio nel cuore di Latisana, dove l’amministrazione comunale ha organizzato un evento per grandi e piccini.

Dalle ore 16 infatti, si esibirà con uno spettacolo mozzafiato ‘lo sputafuoco ‘, in attesa dell’arrivo della befana, che porteranno i doni per tutti i bambini. A chiudere, lo spettacolo che vedrà accendere un piccolo falò; ovviamente, per l’ occasione, le strade che portano al centro saranno interdette al traffico.

In Aprilia Marittima invece, in Piazza Imbarcadero, dalle 15 ci sarà un laboratorio a cura della consulta dei genitori di Latisana e Ronchis, in attesa dell’ arrivo della befana. A Sabbionera Paludo dalle ore 18, avrà inizio la ventiduesima edizione della Foghera che, come ogni anno, attirerà numerosissime persone in un momento conviviale, spensierato, dove si potranno gustare pinza e vin brulé, mentre a Pertegada ci sarà la trentatreesima “Foghera tal Timent” dalle 19.30.

Domenica 6 gennaio avrà luogo invece la trentottesima edizione di “Chei de la Foghera” di Latisanotta dalle 17,30 , a seguire lo spettacolo dei Krampus che ogni anno attira centinaia di persone ed infine la lotteria che, come di consueto, darà in premio al vincitore un’ automobile. “Ringrazio infinitamente gli operatori dell’ ufficio tecnologico del nostro comune, che si sono adoperati ad aiutare e sostenere le varie associazioni nella realizzazione di tutti questi eventi – spiega Claudio Serafini, assessore agli eventi del comune di Latisana – non ci resta che confidare nel meteo per una valida riuscita di queste manifestazioni, che ci stanno particolarmente a cuore”.