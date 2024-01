I redditi a Palazzo, ecco chi sono i più ricchi tra i consiglieri regionali del Fvg

Pubblicate le dichiarazioni dei redditi dei consiglieri regionali del Fvg.

Quest’anno, cambia la classifica dei Paperoni dei Consiglio regionale: stando alle nuove dichiarazioni dei redditi pubblicate sul sito dell’Istituzione, infatti, il Governatore Massimiliano Fedriga fa un balzo avanti e conquista il primo posto.

Il suo reddito è infatti passato dal quarto posto dell’anno scorso (con 122mila 365 euro) al gradino più alto tra i 48 consiglieri con 131.999 euro. Sul podio, al secondo posto, c’è l’avvocato di Fratelli d’Italia, Claudio Giacomelli, con 124.889 euro (l’anno scorso era primo) e, medaglia di bronzo, il leghista Giuseppe Ghersinich con un imponibile di 118.500 euro (forze dell’ordine).

Nella top five, ci sono anche l’ingegnere libero professionista e consigliere di Patto per l’Autonomia Marco Putto (118.188) e l’esponente della lista Fedriga (nonché ex sindaco di Tavagnacco), Moreno Lirutti (115.715 euro), dirigente al Centro di Formazione dell’Ospedale di Udine. Sono una decina, in tutto, i consiglieri che viaggiano sopra i 100mila euro.

Il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, leghista e funzionario statale, si ferma sui 93.840 euro. Dall’altro capo della classifica, invece, ci sono Serena Pellegrino (Avs) con 4.213 euro, Maria Rosaria Capozzi (M5S) con 3.120 euro e, in coda, il consigliere di Fdi Stefano Balloch (con un imponibile di soli 70 euro a causa della sospensione in periodo covid dei compensi per gli amministratori nell’azienda di famiglia).