Allagato il sottopasso di Latisana.

La squadra comunale di Protezione Civile del Comune di Latisana è stata allertata questa mattina intorno alle 7 e 30 dalla Sala operativa regionale della Protezione Civile regionale di Palmanova per l’allagamento che ha interessato il sottopasso di via Trento a Latisana. I volontari saranno presenti a breve sul posto per un sopralluogo.

Dopo le operazioni la situazione è tornata alla normalità e al momento il sottopasso risulta transitabile.