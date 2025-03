Turismo e centro storico: “Il progetto Latisana sta funzionando”

Funziona, secondo l’assessore regionale Bini, il progetto per il rilancio di Latisana, dal centro storico alla vocazione turistica.

Turismo e rilancio del centro storico: Latisana sta vivendo una specie di seconda giovinezza. Così assicura l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini.

“Grazie alla progettualità messa in campo con il distretto del commercio, il centro di Latisana sta registrando una crescente vitalità, con la riapertura di diversi negozi e il rilancio di aree che in passato non erano sufficientemente valorizzate. Il distretto di Latisana riveste una grande importanza, perché insiste in un territorio dove risiedono oltre 13mila persone e operano circa 500 imprese”.

Bini lo ha detto nella sede di Udine della Regione, incontrando il vicesindaco e l’assessore comunale alla Cultura di Latisana, Ezio Simonin e Martina Cicuto.

È stata l’occasione per fare il punto sulla messa a terra delle risorse legate al distretto del commercio, che complessivamente valgono oltre un milione di euro, comprensive di un finanziamento regionale pari 600mila euro. Il progetto, denominato “Latisana, territorio sincero”, punta a valorizzare le eccellenze enogastronomiche e naturalistiche, andando al cuore dell’identità locale: da un lato riscoprendo le potenzialità del turismo slow legato al fiume e all’acqua, dall’altro rilanciando il centro storico come cuore delle attività del Comune.

“È online il sito ‘Emporio sincero’, un portale moderno attraverso cui promuovere le botteghe, gli eventi e le eccellenze locali del territorio latisanese – ha aggiunto Bini -. Inoltre, si sta lavorando per valorizzare e mettere in collegamento le tre piazze del centro. Il viale della stazione diventerà idealmente il “viale della Cultura”, mentre sarà riqualificata piazza Caduti della Julia, attraverso un book crossing che sorgerà nell’ex pesa pubblica. Accanto alla riapertura degli esercizi commerciali e al nuovo bando dedicato proprio all’ammodernamento e innovazione delle attività locali – attualmente in corso -, a fine 2024 si è registrata anche la riapertura del cinema Odeon”.

Obiettivo turismo.

“A tutto ciò – ha proseguito Bini – si aggiunge la nuova sede dell’ufficio Iat di Latisana, gestito dalla Pro Loco locale, che si trova ora negli stessi spazi dedicati alla pianificazione del distretto del commercio. L’ufficio è stato inaugurato un anno fa e ha già raccolto ottimi riscontri in quella che è un’area strategica per il turismo, se si considera la vicinanza al comune di Lignano Sabbiadoro, una delle principali località balneari della regione”.

“Latisana – ha concluso Bini – è uno dei centri più attivi della Bassa Friulana, dalla storica vocazione emporiale. Una vocazione che finalmente si sta riscoprendo, con ottime ricadute sull’attrattività del territorio e sul turismo nautico. Non va dimenticato, infatti, che, grazie alle tre darsene e agli oltre 2.500 posti barca di Aprili Marittima, il Comune di Latisana è anche uno dei più importanti porti turistici dell’alto Adriatico”.