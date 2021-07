La App Trainline rileva un +389% per la stazione di Latisana.

Con l’alleggerimento delle limitazioni di viaggio a partire dallo scorso 26 aprile per le prime regioni diventate gialle, gli italiani hanno ricominciato a pensare e organizzare viaggi, guardando con più positività anche alle imminenti vacanze, rigorosamente alla scoperta del nostro Belpaese.

Secondo i dati rilevati da Trainline, app dedicata a chi ama viaggiare in treno e pullman in Europa, il volume delle ricerche per viaggi in treno in Italia sulla piattaforma ha registrato un balzo del 136% nei due mesi successivi la data spartiacque del 26 aprile 2021 rispetto ai due mesi precedenti, periodo in cui l’Italia ha potuto gradualmente rimettersi in movimento.

Tra le mete più gettonate anche la stazione di Latisana.

Analizzando i dati relativi alle ricerche sulla piattaforma, Trainline ha rilevato un’importante preferenza dei viaggiatori, per quanto riguarda le destinazioni marine, verso le mete liguri. A sorpresa, nella top 25 c’è anche il Friuli Venezia Giulia con la stazione di Latisana-Lignano-Bibione che registra un +389%.

L’estate è fatta per viaggiare, e per (ri)scoprire l’Italia in lungo e in largo in modo economico e sostenibile, sarà sufficiente acquistare i biglietti attraverso l’app di Trainline, che offre ai propri utenti la possibilità di consultare in tempo reale le informazioni relative ai treni Trenitalia, Italo e di tanti altri operatori ferroviari e di pullman, tutto dal proprio smartphone. Inoltre, la funzione Seat Map permette di scegliere il proprio posto a sedere sui treni Trenitalia che prevedono questa opzione, per sentirsi ancora più in controllo del proprio viaggio. Utilizzando i biglietti elettronici sull’app di Trainline è possibile viaggiare in sicurezza senza necessità di passare in biglietteria, riducendo di conseguenza i contatti tra le persone.

