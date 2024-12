Il furto a Lestizza.

Furto in una casa di Lestizza, nella serata di sabato, 14 dicembre. Tra le 19.30 e le 22, i malviventi si sono introdotti nell’abitazione dopo aver rotto un infosso e hanno portato via gioielli in oro per un valore complessivo di circa 2100 euro. Il proprietario, un uomo classe 1951, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Mortegliano.