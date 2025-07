Una 12enne di Latisana vince il Canta junior a Lignano Sabbiadoro

Matilde Giselle Schramseis ha vinto la sesta edizione del concorso canoro per bambini Canta Junior

Matilde Giselle Schramseis, dodici anni di Latisan ha vinto la sesta edizione del concorso canoro per bambini Canta Junior, al Parco Junior di Lignano Sabbiadoro,

Matilde, vincitrice della categoria “Junior” (riservata ai bambini di età compresa tra gli 11 ed i 14 anni) ha presentato in gara il brano “Ironic” e nell’ultima esibizione che ha decretato la vincitrice assoluta ha avuto la meglio su Martina Preisser Zoratti dieci anni di Udine vincitrice della categoria “Baby” (dai 6 ai 10 anni) con il brano “La Notte”.

La scelta da parte della direzione del Parco Junior di riproporre Canta Junior tra le iniziative in programma per festeggiare i trent’anni del Family Park lignanese, si è rivelata vincente: allo spettacolo presentato da Michele Cupitò ed organizzato dalla direzione del Parco e dall’agenzia “modashow”, hanno partecipato ventuno concorrenti (otto categoria “Baby”, tredici “Junior”) che con le loro esibizioni hanno emozionato e divertito il numeroso pubblico che ha apprezzato e riconosciuto le doti canore dei partecipanti.

Il podio del Canta Junior.

Sul podio oltre a Matilde Giselle e Martina, sono salite anche nella categoria “Baby”: seconda classificata Giulia Marinelli di Peschiera del Garda con la canzone “It’s oh so quiet” “e terza classificata Azzurra Fantin di Latisana che ha interpretato “Il Capolavoro”; nella categoria “Junior”, seconda classificata Sofia Monegato, di Asolo che ha cantato “Something’s gota hold on me” e al terzo posto un pari merito: Luca Kocina di Mariano del Friuli con la canzone “Popular” e Maria Buoso di Jesolo che ha interpretato “Dancing”.

Applausi anche per le esibizioni dell’ospite Nicole Vioto, cantante, musicista ed autrice che partecipò al Canta Junior nel 2015 e 2016; tra i riconoscimenti ottenuti in questi anni, ultimo in ordine di tempo il titolo di “Miss Italia Talento 2024” conquistato all’ultima finale di “Miss Italia 2024”.

Sul palco per premiare e complimentarsi con tutti i concorrenti, sono intervenuti: Mario Andretta e Gionata Lanza, rispettivamente titolare e gestore del “Parco Junior”, Marco Andretta e Luca Lanza, il Sindaco di Lignano Sabbiadoro Laura Giorgi e i consiglieri del Comune, con delega al turismo Massimo Brini e Donatella Pasquin con delega alla cultura. Alle vincitrici Matilde Giselle e Martina sono state assegnate anche due borse di studio messe in palio dal Parco Junior per un concreto aiuto per l’approfondimento e lo studio del canto.