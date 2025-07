Alle ore 11.45 circa i Vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con: le squadre dei distaccamenti di Tolmezzo Paularo e Cercivento supportate dall’autobotte del distaccamento di Tolmezzo l’autoscala la squadra AIB (Antincendio Boschivo) e il funzionario di guardia della sede centrale del comando friulano; per l’incendio di uno stavolo costruito ai bordi di un’area boscata nei pressi della SS52BIS a Tolmezzo.

I vigili del fuoco giunti sul posto, hanno trovato un piccolo annesso allo stabile completamente in fiamme che si erano già propagate al tetto dello stavolo e hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento. Il proprietario dell’edificio era all’esterno con sintomi da intossicazione per aver respirato I fumi prodotti dall’incendio nel tentativo di spegnere le fiamme, subito assistito dai soccorritori è poi stato accompagnato all’ospedale dal personale sanitario.

Le operazioni dei Vigili del fuoco hanno evitato che le fiamme si propagassero alla vegetazione e al bosco che si trova nelle immediate vicinanze dello stavolo andato a fuoco. Al momento le squadre dei vigili del fuoco stanno operando per la bonifica delle parti incendiate e la messa in sicurezza dello stavolo e di tutta l’area circostante.