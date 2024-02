Addio ad Antonella Sacilotto, ex geometra del Comune scomparsa a soli 53 anni

Antonella Sacilotto aveva lavorato a Lignano, Pordenone e Fontanafredda.

E’ scomparsa nei giorni scorsi. a causa di una malattia contro la quale combatteva da anni. Antonella Sacilotto. Cinquantatré anni, aveva lavorato come geometra negli uffici tecnici dei Comuni di Lignano, Pordenone e Fontanafredda.

Antonella non era solo una professionista stimata, ma anche una persona di grande umanità, capace di conquistare tutti con il suo sorriso e la sua determinazione. Da Lignano a Pordenone, passando per Fontanafredda, le comunità in cui ha operato hanno potuto apprezzare le sue qualità straordinarie, sia dal punto di vista professionale che umano.

I funerali di Antonella Sacilotto Dozio si terranno sabato alle 14 presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Lignano Sabbiadoro. Lascia il marito Andrea e due figli, Filippo e Filiberto.