Aquileia grande protagonista del presepe di sabbia a Lignano

Il presepe di sabbia a Lignano.

Il presepe di sabbia di Lignano Sabbiadoro giunge quest’anno alla sua XIX edizione e porta con sé una ventata di curiose novità. Prima fra tutte, il tema , che sarà interamente dedicato ad Aquileia, uno dei tre centri storici archeologici più importanti dell’ Italia settentrionale, nonché storica colonia romana fondata nel 181 a.c., ad oggi meta di flussi importanti di turismo.

La decisione di omaggiare questa importante risorsa della nostro territorio è stata fortemente voluta sia dalla giunta comunale sia dall’associazione “Dome Alghe e savalon d’Aur”, che da anni collabora fianco a fianco al comune nella realizzazione di questi progetti, come spiega l’assessore al turismo Massimo Brini “Quest’anno abbiamo voluto dare un occhio di riguardo alla peculiarità ed alla bellezza della nostra regione, così da poter ampliare e trainare ancora di più la mole di turismo nel nostro territorio”, spiega Brini.

L’altra importante novità è il cambio della location nella quale il presepio verrà realizzato: il capannone, di ben 400 metri quadrati dentro il quale verrà realizzata l’opera d’arte di sabbia della medesima grandezza, sorgerà infatti all’ingresso dell’ ufficio 6 di Lignano Sabbiadoro, poco distante dalla Chiesa. “L’opera è già in fase di realizzazione, la squadra è già al lavoro da qualche giorno, anche se quest’anno per far fronte ai rincari, abbiamo sentito la necessità di posticipare di una settimana l’inaugurazione”, commenta Brini. Inaugurazione, che quest’anno avrà luogo giovedì 8 dicembre.

“C’è molto entusiasmo, come accade ogni anno in vista di questo evento che richiama sempre moltissime persone, l’importante lavoro di squadra che viene fatto ci regala sempre grandi soddisfazioni “, conclude l’assessore. Oltre al presepe, Lignano sarà allestita a tema natalizio anche con il Villaggio del gusto nel Lungomare Trieste, il Villaggio di Babbo Natale al Parco San Giovanni Bosco e con la pista di pattinaggio.