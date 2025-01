Il bilancio del sindaco Laura Giorgi e i progetti per il futuro di Lignano

“Crediamo nelle potenzialità di Lignano Sabbiadoro di poter diversificare la propria offerta turistica e stiamo lavorando per portare a compimento gli obiettivi di mandato che ci siamo posti, tutelando e valorizzando sotto un profilo turistico l’unicità dell’ambiente naturale della località e puntando molto sulla sua vocazione a polo sportivo internazionale“.

A commentare in questo modo l’operato della sua amministrazione è il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi, a poche ore dall’inizio del nuovo anno, “un periodo – aggiunge – che coincide con il raggiungimento della metà di mandato per la nostra maggioranza, con una serie di progetti destinati a cambiare il volto turistico della città e che inizieranno a prendere forma nel corso del 2025. E penso a Porto Casoni, al pontile del Faro rosso, alla ciclabile in via delle Terme che proseguirà poi sul Lungomare Keckler di Lignano Riviera, alla riqualificazione della palestra comunale, alla progettazione dello stralcio zero della Città dello Sport, all’ultimazione dei lavori di riqualificazione del bocciodromo e di via Lagunare, all’ampliamento dell’ Hub Park e alla sistemazione dell’Arena Alpe Adria – elenca il Sindaco Giorgi – per non parlare dei numerosi interventi di riqualificazione di strade e marciapiedi e del nuovo progetto di raccolta dei rifiuti porta a porta per le grandi utenze, al via nel 2025 in forma sperimentale su specifiche aree di Sabbiadoro e Pineta, con il duplice obiettivo di migliorare la raccolta, ma anche di ridurre il numero di cassonetti in strada”.

“L’ambiente è una potenzialità per la nostra località – prosegue il Sindaco – crediamo infatti che già chi sceglie Lignano lo faccia anche per il suo prezioso patrimonio naturale che, assieme alle peculiarità urbanistiche, la rende unica e così tanto apprezzata. Dobbiamo avere la capacità di innovarci, ascoltando le esigenze del turista, senza tradire l’anima della Città, guardando al futuro e coniugando al meglio progresso economico e salvaguardia dell’eco sistema che ci ospita. Chi viene a Lignano non trova solo la spiaggia, il sole e il mare ma anche percorsi naturalistici, mobilità lenta e sostenibile, unitamente a un’impiantistica sportiva di qualità che intendiamo implementare perché non più sufficiente a sopperire alle richieste del settore”.

“Potenziare ogni forma di turismo, creando anche nuove stagioni, vuol dire incrementare l’economia locale, anche e soprattutto a favore dei cittadini e delle famiglie la cui occupazione è legata direttamente o indirettamente proprio al turismo. Il successo di queste settimane del Natale d’A…Mare ne è una prova evidente – sottolinea Giorgi – è importante che una Comunità possa trovare nei servizi garantiti dal Comune un valido supporto alla propria quotidianità. Anche per questo siamo fortemente impegnati con una serie di progetti di intervento per tutte le fasce d’età, dalla prima infanzia, a tutto il periodo scolastico, all’età adulta e alla cosiddetta terza età”.

“Da tempo lavoriamo anche in stretta sinergia con le scuole di ogni ordine e grado, per strutturare servizi a misura di famiglie, bambini e ragazzi, per favorirne la permanenza a Lignano, per tutto il ciclo di studi. Vanno in questa direzione i nuovi corsi proposti sia alla scuola secondaria di primo grado, con la curvatura sportiva, sia alla scuola superiore con l’avvio, già da questo anno scolastico, del liceo sportivo. Un’opportunità per i ragazzi che grazie all’esperienza maturata dalla Città di Lignano nella gestione di eventi sportivi di livello nazionale e internazionale hanno l’occasione di confrontarsi con dimensioni diverse dall’aula scolastica, venendo a contatto anche con atleti di caratura internazionale. A conferma di questa dimensione Lignano è stata scelta come sede dell’edizione estiva 2027 dell’EYOF, il Festival olimpico della gioventù europea, che sarà un’importante occasione per incrementare e consolidare i rapporti con le Federazioni nazionali e internazionali delle varie discipline sportive, proprio in un’ottica di sviluppo futuro del turismo sportivo”.

“Tutto ciò – aggiunge il Sindaco Giorgi – senza dimenticare le politiche green e la sostenibilità. Lignano Sabbiadoro ha creato a livello nazionale la prima comunità energetica balneare ed è in procinto di realizzare sulle coperture della scuola primaria e della secondaria di primo grado due impianti di produzione energetica da fotovoltaico per circa 220 KW”.

“Sono tutti risultati di qualità e progetti innovativi, raggiunti con la collaborazione di tutta la maggioranza e delle forze politiche e civiche che la compongono, in sinergia con la Regione e soprattutto con l’impegno di tutto il personale dell’Ente comunale. A tutti loro – conclude il Sindaco di Lignano – va il mio personale ringraziamento“.