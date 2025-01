A Lignano la grande festa di Capodanno con Cristina D’Avena e i Gem Boy

La grande festa di Capodanno di Lignano Sabbiadoro si è confermata un successo, avallato anche da una prima stima di presenze, vicine alle 10mila unità

Nelle due location di festa, entrambe proposte dalla programmazione di Natale d’A…Mare piazza Fontana e viale Gorizia ma anche Parco San Giovanni Bosco, nella zona del Villaggio del gusto, il pubblico si è attardato fino alle 3 di notte per ballare, cantare e salutare l’anno nuovo, nella sicurezza garantita dai protocolli messi in atto dagli organizzatori.

“Ampio successo per entrambe le iniziative che hanno offerto dei generi musicali e dell’intrattenimento davvero per tutti – conferma Massimo Brini, consigliere delegato al turismo, presente sul palco della festa di piazza Fontana assieme al vicesindaco Manuel Massimiliano La Placa – tanti gli ospiti stranieri che hanno scelto di trascorrere il Capodanno a Lignano, almeno un 20% delle presenze complessive. Peccato per la nebbia presente alla mezzanotte che non ha permesso di apprezzare al meglio lo spettacolo dei fuochi d‘artificio”.

Successo bissato anche dal concerto del primo giorno dell’anno che ha visto sul palco di piazza Fontana Cristina D’Avena con i Gem Boy: “un pomeriggio di festa con le canzoni della tradizione e un repertorio che ha divertito intere generazioni – commenta Brini – davvero un buon auspicio per iniziare alla grande il 2025″.