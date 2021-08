Il cantante sarà all’Arena Alpe Adria di Lignano il 12 settembre.

Cantastorie cittadino del mondo che ha scritto pietre miliari della musica rock, folk e alternative e ispirato milioni di musicisti in tutto il globo, icona culturale celebre per il suo impegno civile e sociale, Manu Chao – sessant’anni compiuti lo scorso 21 giugno – è da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale.

Il suo rapporto con il nostro Paese è da sempre speciale e Manu Chao ha deciso di ritornarci anche negli ultimi due anni, uno dei pochissimi artisti internazionali in tempi di pandemia, creando inoltre un legame fortissimo con il Friuli Venezia Giulia e in particolar modo con il tarvisiano, che nell’ambito del No Borders Music Festival, l’ha ospitato per tre anni consecutivi al Rifugio Gilberti, sull’Altopiano del Montasio e ai Laghi di Fusine.

Dalle montagne al mare.

Dalle nostre montagne al nostro mare, a grande richiesta oggi Manu Chao annuncia un nuovo straordinario concerto: domenica 12 settembre (inizio concerto ore 20:30) all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, uno degli ultimi show della rassegna “Nottinarena 2021”, uno dei palcoscenici di riferimento dell’estate musicale in Friuli Venezia Giulia. I biglietti per l’atteso concerto – che vedrà Manu Chao accompagnato sul palco dal chitarrista argentino Luciano Falico e dal percussionista uruguaiano Mauro Mancebo – saranno in vendita dalle ore 12:00 di venerdì 27 agosto online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone. Tutte le info su www.fvgmusiclive.it e www.vignapr.it

Il fondatore dei Mano Negra.

Manu Chao nasce a Parigi da genitori spagnoli scappati in Francia per fuggire dalla dittatura spagnola. Trascorre un’infanzia circondato da artisti in fuga, che trovano spesso rifugio nella casa dei genitori. A metà anni Ottanta fonda i Mano Negra, gruppo d’avanguardia che canta in francese, inglese e spagnolo, fondendo culture e stili differenti, come rock, punk, reggae, rap e musica iberica.

Nel 1998 con Clandestino arriva il successo mondiale. È il suo debutto solista, i cui temi sono la fuga e i diritti umani e in cui dominano ritmi africani e sudamericani. Clandestino raggiunge una fama planetaria e rappresenta per tantissimi giovani un simbolo dell’impegno sociale e civile che può avere la musica e del quale Manu Chao si è fatto portatore. Ad oggi Manu Chao è considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, una vera icona musicale e culturale.

