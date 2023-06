Il concerto di Tiziano Ferro a Lignano.

Mancano ormai poche ore all’atteso concerto di Tiziano Ferro a Lignano Sabbiadoro. L’appuntamento è per domani sera allo Stadio Teghil per l’apertura del tour “TZN 2023”. L’artista italiano di fama internazionale festeggerà i suoi 20 anni di carriera di fronte a un pubblico di oltre 20.000 persone.

Tiziano Ferro, già da diversi giorni nella località balneare del Friuli Venezia Giulia per le prove, ha condiviso attraverso i suoi account sui social media importanti anticipazioni sul palco e la scaletta dello spettacolo. Uno spettacolo che si snoderà in circa 30 canzoni, tra nuovi e vecchi successi che ripercorreranno la sua straordinaria carriera.

L’album Il Mondo è Nostro

“Il Mondo è nostro”, l’ultimo album di Tiziano Ferro, sarà eseguito per la prima volta dal vivo durante questo tour. L’album ha già ottenuto un grande successo di pubblico e critica ed è atteso con grande trepidazione dai fan. Ferro, che ha venduto oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo, ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui un Grammy e due Latin Grammy. L’attesa per il tour di Tiziano Ferro è stata enorme, come dimostrano i numeri: superati 500.000 biglietti venduti per le diverse tappe Tour.

I parcheggi e i bus navetta.

Per agevolare il flusso di persone, gli organizzatori hanno predisposto una serie di parcheggi nelle vicinanze dello Stadio Teghil. Tra i parcheggi consigliati figurano il parcheggio “Mercato”, che dispone di una zona riservata anche per i disabili, Luna Blu, Parkint, del Cimitero, del Mr. Charlie e del Parco Zoo. Saranno disponibili anche bus navetta per collegare i parcheggi allo stadio. Inoltre, sarà possibile parcheggiare lungo via Alzaia, via San Giuliano e in via del Pantanel.

L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 16:30, per consentire al pubblico di entrare nello stadio e trovare il proprio posto in tempo. Il concerto di Tiziano Ferro inizierà invece alle ore 21, regalando a tutti i presenti una serata all’insegna della musica.