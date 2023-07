Raffica di controlli a Lignano Sabbiadoro, una persona denunciata

I controlli a Lignano.

Controlli straordinari a Lignano nella serata di ieri, sabato 8 luglio, finalizzati all’implementazione dell’attività di prevenzione generale nella cittadina balneare, che in questo periodo registra un notevole numero di presenze di turisti.

In campo, su disposizione del Questore di Udine, gli operatori della Polizia di Stato della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna Occidentale”, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il dispositivo di forze di polizia ha permesso l’identificazione di 130 persone, il controllo di 50 veicoli, di 2 locali di intrattenimento musicale e di una sala VLT.

Un cittadino marocchino è stato denunciato per violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Udine, inoltre sono state contestate due violazioni al Codice della Strada. L’unità cinofila è stata impiegata per lo svolgimento di mirati controlli nei luoghi di maggior concentrazione di persone, presso Terrazzamare, l’autostazione e all’esterno dei principali locali della “movida” lignanese. Analoghi controlli saranno effettuati anche nei prossimi fine settimana.