Una serata da tutto esaurito a Villa Manin per Gianni Morandi

Tutto esaurito a Villa Manin per Gianni Morandi.

Non ha tradito le attese: Gianni Morandi ieri sera a Villa Manin ha incantato il pubblico friulano con il suo sconfinato talento che attraversa intatto oltre sessant’anni di carriera, in una serata da tutto esaurito.

L’eterno ragazzo si è presentato sul palco con L’Allegria, brano scritto per lui da Jovanotti. In mezzo un vero viaggio nella musica leggera dagli anni ’60 a oggi. Dalle canzonette come e Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte e Andavo a cento all’ora, fino a brani ormai immortali come Vita (emozionante l’omaggio a Lucio Dalla) e Un mondo d’amore, Morandi canta e fa cantare la platea, accompagnato dalla sua band guidata da Luca Colombo, oppure imbracciando da solo la chitarra e regalando un medley di suoi successi.

Questo concerto chiude il capitolo dei grandi eventi di Villa Manin Estate, che in due appuntamenti ha portato in regione oltre 10.000 persone. Un enorme successo di presenze che conferma questo luogo tra i più amati dal pubblico. Proseguono fino ad agosto i Concerti nel Parco che questo pomeriggio ospiteranno l’Officina della Camomilla, una delle band più amate della scena indie italiana. Apertura porte ore 17 e 30, inizio concerto ore 18 e 30.