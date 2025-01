Delfino intrappolato in una secca a Lignano, salvato e liberato

Dopo i controlli dei veterinari, il delfino è stato liberato a largo.

Insolito salvataggio per due squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lignano che oggi sono state impegnate dalle 9.10 circa alle 15.30 per soccorrere un delfino intrappolato nella secca della laguna di Lignano.

Questa mattina i Vigili del fuoco hanno ricevuto la segnalazione di un delfino intrappolato in una secca all’interno della laguna di Lignano, immediatamente una squadra è uscita per verificare la segnalazione trovando il cetaceo bloccato nella secca. I Vigili del fuoco hanno quindi iniziato le operazioni per portare in salvo il mammifero; operando assieme ai veterinari e al personale del WWF Area Marina Protetta di Miramare (TS), del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell’università degli Studi di Padova, l’Associazione DelTA (Delfini e Tartarughe Alto Adriatico), la Cooperativa di Ricerca Shoreline di Padriciano (TS) e l’Associazione Morigenos della Slovenia.

I Vigili del fuoco hanno raggiunto il delfino e lo hanno caricato in una barella galleggiante poi dopo tutti i controlli medici e con la costante presenza del personale veterinario, utilizzando un’imbarcazione, hanno trasportato la barella con il cetaceo fino al mare aperto dove il delfino una volta liberato ha preso il largo nuotando in tranquillità.