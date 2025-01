Bilancio di previsione a Monfalcone: “Investimenti senza aumentare la pressione fiscale”

Presentate nella mattinata del 6 gennaio dall’assessore alle Priorità Strategiche per lo Sviluppo Urbano, Anna Maria Cisint, le linee del bilancio 2025 del Comune di Monfalcone, che saranno portate in approvazione al Consiglio comunale nel corso della prossima seduta.

Un documento contabile che mette in evidenza soprattutto le scelte politiche di trasformazione della città che l’amministrazione comunale ha portato avanti dal 2016 e che trovano conferma anche nelle decisioni assunte per quest’anno, che hanno come elementi di forza la strategia che prevede di continuare a non incrementare imposte, tasse e tariffe, proseguendo con lo sviluppo del piano di investimenti e di spesa che riguarda in particolare alcuni settori cruciali come il sociale, la sostenibilità ambientale, le opere pubbliche, la sicurezza, l’istruzione, i bisogni abitativi e la manutenzione di strade e marciapiedi.

“Anche con il bilancio 2025 – ha esordito Cisint – teniamo fede all’impegno di non aumentare la pressione tributaria sui cittadini: nel 2016, a inizio del mandato, la quota pro capite di oneri fiscali era di 567 euro, ora scesa a 395 che, per una famiglia media, significa un risparmio di quasi una mensilità stipendiale all’anno. Il risultato assume valore in particolare per i servizi a domanda individuale che richiedono una compartecipazione degli utenti, come per la Casa di riposo e per gli asili nido, stante gli incrementi dei costi di gestione che comportano, in base ai dati Istat, un maggior aggravio dei contratti, delle spese di personale e delle forniture, cui faremo fronte con le spese correnti del Comune. Le maggiori disponibilità di queste ultime sono frutto di un’azione contabile mirata che ha portato a ridurre il peso dell’indebitamento dell’ente dai quasi 26 milioni di euro del 2016 a solo 12 milioni attuali. Nel contempo, siamo stati capaci di ottenere nuove entrate da finanziamenti regionali e statali mettendo in campo idee e progettualità di valore. In questo modo abbiamo avuto disponibilità di risorse con entrate che nella parte corrente sono passate da 44 milioni del 2016 a 69 milioni di euro nel 2025”.

Cisint ha poi illustrato i settori di maggior impegno proprio delle spese correnti, fra le quali spiccano i servizi sociali che, con 27,780 milioni di euro, impegnano il 40 per cento delle disponibilità. “In questo comparto che riguarda le persone fragili – ha rilevato Cisint – è stato fatto un salto rilevante se si tiene conto che nel 2016 la spesa era di 18, 5 milioni di euro. Rimangono, in ogni caso, anomalie nelle norme che creano disparità al contrario nei confronti dei nostri concittadini, come nel caso dei 2 milioni per i contributi affitto che vanno prevalentemente agli extracomunitari, anche se non è stato possibile parificare le condizioni di accesso al beneficio con la dimostrazione concreta di non essere in possesso di altri immobili come è invece richiesto agli italiani, creando in tal modo una discutibile possibilità di accedere alle risorse, a discapito di chi ne avrebbe veramente bisogno.

Va comunque rilevato che la recente Legge Finanziaria nazionale ha eliminato la possibilità di riduzioni fiscali agli extracomunitari per i propri familiari a carico all’estero, che generava evidenti abusi per importi rilevanti. Altre poste importanti del bilancio corrente sono relative allo sviluppo sostenibile, passate dai 5,6 milioni del 2016 ai 8,3 di quest’anno, raggiungendo il 12 per cento del bilancio, che sono relative riguardano al verde pubblico e alla manutenzione del territorio, mentre il costo del personale risulta pari a 15 milioni di euro e rappresenta il 22,53 per cento della spesa corrente. Ciò che va rilevato è che l’ammontare delle fatture pagate dall’ente per beni e servizi raggiunge i 44 milioni di euro a sostegno del sistema produttivo del territorio e ciò fa del Comune un soggetto economico fra i più importanti, che sviluppa reddito, lavoro e occupazione per le nostre imprese. Inoltre, i pagamenti avvengono in tempi record, mediamente entro 24 giorni nel 2024 grazie alla nostra efficienza amministrativa”.

Altra parte rilevante del bilancio riguarda gli investimenti, con finanziamenti acquisiti dal Comune negli ultimi 7 anni per circa 120 milioni di euro, frutto della capacità di elaborare e presentare adeguate progettualità come ad esempio nel caso dei progetti finanziati dal PNRR, che hanno portato ad acquisire 18 milioni di euro.

“Nel 2025 – ha osservato Cisint – porteremo avanti il piano delle opere in corso per la riqualificazione della città. Fra i capitoli di spesa più importanti rilevano l’ambiente per 10,7 milioni di euro, la cultura per 9,4 milioni di euro – in cui rientra anche il finanziamento per il Parco Internazionale della Memoria – l’istruzione con 6,6 milioni di euro per portare al completamento le scuole di via Poma e Cuzzi, la sicurezza con 600 mila euro per implementare il sistema di videosorveglianza con altre 24 telecamere e 13 lettori targa, lo sport con oltre 2 milioni di euro per i campi di calcio e atletica e per l’abbattimento delle barriere architettoniche del Pala Paliaga, il patrimonio con quasi 6 milioni di euro di cui 4,5 destinati alla manutenzione straordinaria e agli investimenti per gli alloggi pubblici con due zone d’intervento a Panzano, per 4 palazzine, e in via Valentinis al numero civico 88. Infine, di fondamentale importanza, la sistemazione di strade e marciapiedi che abbiamo avviato dal 2017, investendo oltre 15 milioni di euro, avendo trovato una città colabrodo. Nel 2025 si interverrà su altre 25 strade in tutte le zone della città per oltre un milione di euro e in questo modo il sistema viario cittadino avrà una sistemazione sostanzialmente definitiva, rimediando alle gravi condizioni di abbandono da cui siamo partiti a inizio del primo mandato”.