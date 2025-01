Notti a Sella Nevea: gli appuntamenti tra natura e sci alpinismo

Tornano gli appuntamento con le Notti a Sella Nevea.

Le “Notti a Sella Nevea” tornano a incantare il pubblico con una serie di eventi straordinari immersi nel cuore delle Alpi Giulie. Questa manifestazione di sci alpinismo, che negli anni è diventata un appuntamento imperdibile per gli amanti della montagna e della cultura, propone un mix perfetto di sport, enogastronomia e tradizioni locali, attirando visitatori da tutta Italia e oltre. Un modo per vivere la montagna attraverso lo sport che la caratterizza: lo sci.

Delle risalite e delle discese notturne, illuminate da fiaccole e da tanta voglia di sport e natura. Tutti i venerdì, fino al 14 marzo, dalle 17.00 alle 21.00, punto di partenza “Piazzale Slovenia” a Sella Nevea (UD).

Un programma ricco e variegato

Le serate si svolgono nel suggestivo scenario di Sella Nevea, una delle località montane più affascinanti del Friuli Venezia Giulia. Il programma, che si estende da dicembre fino a marzo, è pensato per offrire esperienze indimenticabili a persone di tutte le età.



“Le Notti a Sella Nevea rappresentano un momento speciale per celebrare la bellezza e le tradizioni della nostra montagna – spiegano gli organizzatori – . Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza autentica e coinvolgente, capace di unire persone di diverse generazioni e culture. Ringraziamo tutti coloro che rendono possibile questo evento: dagli operatori turistici ai volontari, fino ai visitatori che ogni anno ci scelgono.”



Per partecipare si richiede:



– tessera acquistabile presso il bar “La Vecchia Funivia”

– orario d’iscrizione 16.00 – 19.00

– costo d’iscrizione di 10 euro (valida per tutte le risalite)

– equipaggiamento: torcia frontale, sci d’alpinismo, ciaspole o ramponcini.