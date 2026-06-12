Muore investito a 17 anni dopo una festa nel Foggiano, la madre è insegnante a Udine

Una tragedia che tocca anche Udine

Aveva solo 17 anni Giorgio Pienabarca, il ragazzo morto dopo essere stato investito da un’auto a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. Una tragedia avvenuta lontano dal Friuli Venezia Giulia, ma che tocca da vicino anche Udine, dove lavora la madre del giovane, insegnante nel capoluogo friulano.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino, al termine di una festa di compleanno. Giorgio stava rientrando a casa a piedi insieme ad alcuni amici quando è stato travolto da un’auto condotta da un ragazzo appena maggiorenne, neopatentato, che avrebbe partecipato alla stessa serata. Dopo l’investimento, il giovane conducente si è fermato e ha chiesto immediatamente aiuto.

All’arrivo dei sanitari, però, le condizioni del 17enne erano già disperate. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Giorgio è morto sul posto per le gravissime conseguenze dell’impatto.

I carabinieri stanno ora raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire l’accaduto e chiarire eventuali responsabilità. La posizione del 18enne alla guida sarà valutata alla luce degli accertamenti in corso. La madre del 17enne, dopo aver appreso la notizia, sta facendo rientro in Puglia.