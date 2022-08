Gli spettacoli per Ferragosto a Lignano.

Ferragosto a Lignano Sabbiadoro e a Grado quest’anno torna a significare fuochi d’artificio in riva al mare. Anche se con moderazione. Dopo le incertezze dovute agli incendi che nelle scorse settimane hanno sconvolto il Friuli, il via libera è arrivato. L’appuntamento a Lignano è per lunedì 15 agosto a partire da mezzanotte, quando si potrà assistere allo spettacolo pirotecnico direttamente dalla sabbia.

Martedì 16 agosto torna invece anche l’appuntamento con lo spettacolo pirotecnico “Incendio del Mare” di Lignano Pineta. Uno spettacolo offerto dalla società Lignano Pineta, con il contributo dei vari negozianti e attività della città balneare. Lo spettacolo si svolgerà tra il pontile e l’ufficio spiaggia numero 3 di Pineta, alle ore 23.30. I fuochi d’artificio verranno sparati dalla Pagoda.

E naturalmente Grado non può essere da meno: lunedì 15, giorno di Ferragosto, spettacolo pirotecnico a partire dalle ore 23, visibile dal lungomare e dalle spiagge.