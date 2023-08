Ombrelloni e lettini, Ferragosto da tutto esaurito sulle spiagge di Lignano

A Lignano Pineta tutto esaurito in spiaggia almeno fino al 17 agosto.

Si va verso un Ferragosto da tutto esaurito sulle spiagge di Lignano. Cercate un ombrellone libero a Lignano Pineta? Niente da fare almeno fino al 17 agosto. In spiaggia è tutto esaurito. Al punto che l’unica alternativa possibile è il “resell”, una soluzione attiva da alcuni anni che consente ai titolari di abbonamenti stagionali di segnalare le giornate in cui non useranno gli ombrelloni in spiaggia. In questo modo, il gestore può rimettere in vendita tali ombrelloni per le date interessate.

Fino al 17 agosto, quindi, i cartelli “esaurito” rimarranno ben visibili presso gli uffici spiaggia di Pineta. Nel frattempo, presso gli spazi di Lignano Sabbiadoro Gestioni, rimane soltanto un numero limitato di ombrelloni, che però vengono prenotati in pochi minuti ogni mattina. Anche a Lignano Riviera, la Società Imprese Lignano segnala il totale esaurimento dei posti nei suoi stabilimenti, fenomeno verificatosi già da diversi giorni.